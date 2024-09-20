Щербакова опубликовала яркие фото с Байкала, где пройдёт уникальный турнир

Олимпийская чемпионка Пекина Анна Щербакова поделилась яркими фотографиями с Байкала. На них фигуристка находится на берегу озера.

Весной 2025 года на открытом льду озера пройдёт уникальный турнир по фигурному катанию. Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган отметил, что этот старт — попытка найти новые форматы соревнований после отстранения сборной России от международных турниров.

Анна Щербакова Фото: Личный архив

Анна Щербакова Фото: Личный архив

Анна Щербакова Фото: Личный архив

Напомним, в прошлые выходные, 14-15 сентября, в Санкт-Петербурге прошли контрольные прокаты по фигурному катанию 2024 года. Анна Щербакова работала на этом мероприятии в качестве ведущей Первого канала, её партнёром был Алексей Ягудин. Щербакова также опубликовала пост с фото, посвящённый контрольным прокатам.