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Елизавета Туктамышева поделилась любимыми местами отдыха в Сочи

Елизавета Туктамышева поделилась любимыми местами отдыха в Сочи
Елизавета Туктамышева
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Чемпионка мира, Европы и России Елизавета Туктамышева рассказала о новом списке любимых мест отдыха в Сочи, сопроводив информацию яркими фотографиями.

«Если вы ищете яркие впечатления в Сочи, вот несколько удивительных мест, которые обязательно стоит посетить: Баня Митрош Азия, Скай Парк, прогулка на сапах на рассвете, каньон Псахо», — написала Туктамышева в своём телеграм-канале.

Елизавета Туктамышева

Елизавета Туктамышева

Фото: из личного архива Елизаветы Туктамышевой

Елизавета Туктамышева

Елизавета Туктамышева

Фото: из личного архива Елизаветы Туктамышевой

Напомним, в октябре 2023 года Елизавета Туктамышева объявила о паузе в спортивной карьере в возрасте 26 лет. В последний раз в соревнованиях она участвовала в марте 2023 года, когда на финале Гран-при России заняла третье место.

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