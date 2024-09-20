Елизавета Туктамышева поделилась любимыми местами отдыха в Сочи

Чемпионка мира, Европы и России Елизавета Туктамышева рассказала о новом списке любимых мест отдыха в Сочи, сопроводив информацию яркими фотографиями.

«Если вы ищете яркие впечатления в Сочи, вот несколько удивительных мест, которые обязательно стоит посетить: Баня Митрош Азия, Скай Парк, прогулка на сапах на рассвете, каньон Псахо», — написала Туктамышева в своём телеграм-канале.

Елизавета Туктамышева Фото: из личного архива Елизаветы Туктамышевой

Елизавета Туктамышева Фото: из личного архива Елизаветы Туктамышевой

Напомним, в октябре 2023 года Елизавета Туктамышева объявила о паузе в спортивной карьере в возрасте 26 лет. В последний раз в соревнованиях она участвовала в марте 2023 года, когда на финале Гран-при России заняла третье место.