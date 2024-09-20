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Украинские фигуристы стали первыми в ритм-танце на этапе юниорского Гран-при в Турции

Украинские фигуристы стали первыми в ритм-танце на этапе юниорского Гран-при в Турции
Ирина Пидгайная и Артём Коваль
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Украинские фигуристы Ирина Пидгайная и Артём Коваль стали первыми по итогам ритм-танца на этапе юниорского Гран-при в Анкаре (Турция). Спортсмены получили от судей 63,63 балла.

Второе место заняли представители США Хана-Мария Абоян и Даниил Веселухин (61,80 балла), а на третьем месте расположились немецкие фигуристы Дарья Гримм и Михаил Савицкий (60,89).

Фигурное катание. Юниорский Гран-при ISU. 4-й этап.
Танцы на льду. Ритм-танец. Результаты:

1. Ирина Пидгайная и Артём Коваль (Украина) — 63,63 балла.
2. Хана-Мария Абоян и Даниил Веселухин (США) — 61,80.
3. Дарья Гримм и Михаил Савицкий (Германия) — 60,89.
4. Джина Цендер и Беда-Леон Зибер (Швейцария) — 60,85.
5. Амбр Перрье-Жьянезини и Самюэль Блан-Клаперман (Франция) — 59,15.

Фигурное катание. Юниорский гран-при ISU-2024/25. Этап 4, Анкара, Турция
Танцы на льду. Ритм-танец
20 сентября 2024, пятница. 10:30 МСК
Окончено
1
Украина
2
США
3
Германия
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