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«Масштаб шоу большой». Навка поддержала запрос Загитовой на грант в размере почти 75 млн

«Масштаб шоу большой». Навка поддержала запрос Загитовой на грант в размере почти 75 млн
Татьяна Навка
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Татьяна Навка поддержала заявку Алины Загитовой на грант в размере 74 798 618 рублей, чтобы провести новое ледовое шоу «Алые паруса» в Санкт-Петербурге.

«Молодец Алина, я рада за неё! Так понимаю, масштаб её шоу большой. Конкуренция — двигатель прогресса. Я только за, Алина имеет на это право. Я поддерживаю её в этом начинании. Как можно не поддерживать?» —приводит слова Навки Metaratings.ru.

Напомним, заявка олимпийской чемпионки появилась на сайте Президентского фонда культурных инициатив. Спортсменка успела подать её в последний день приёма — 10 сентября.

В описании проекта указано, что его целью является «формирование интереса к произведениям великой русской классической литературы и русскому языку через яркое и запоминающееся ледовое шоу «Алые паруса» по мотивам одноимённой повести-феерии Александра Грина «Алые паруса».

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