Экс-россиянка Титова исключена из списков участников Гран-при среди юниоров в Польше

Бывшая российская фигуристка Софья Титова, представляющая на соревнованиях Армению, пропала из списков участников этапа Гран-при ISU среди юниоров, который пройдёт с 25 по 28 сентября в Гданьске (Польша).

Титова значилась в списке в качестве основной участницы, двумя запасными от сборной Армении были назначены Софи Карапетян и Рубена Симонян. До этого экс-россиянка значилась как запасная на этот этап.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Федерация фигурного катания Армении опоздала с подачей заявки.

Софья Титова тренируется в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. В 2024 году стало известно, что фигуристка сменила спортивное гражданство и будет представлять на соревнованиях Армению.