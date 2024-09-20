«У неё небольшая травма». Плющенко — о снятии Титовой с этапа Гран-при среди юниоров

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко назвал причину снятия Софьи Титовой с этапа Гран-при среди юниоров в Гданьске (Польша). По словам тренера, фигуристка получила травму, поэтому не сможет выступить на турнире, который пройдёт с 25 по 28 сентября.

«Софья не выступит на этапе Гран-при, у неё небольшая травма», — приводит слова Плющенко ТАСС.

Ранее появилась информация, что Титова исключена из списков участников Гран-при. Софья значилась как основная участница от сборной Армении. Двумя запасными были назначены Софи Карапетян и Рубена Симонян.

Софья Титова тренируется в академии «Ангелы Плющенко». В 2024 году стало известно, что фигуристка сменила спортивное гражданство и будет представлять на соревнованиях Армению.