«Сначала надо добиться успехов». Елена Радионова — Худайбердиевой о популярности в СМИ

Чемпионка России в женском одиночном катании Елена Радионова отреагировала на слова фигуристки Елизаветы Худайбердиевой, которая была возмущена тем, как СМИ освещают парные дисциплины.

«Я не особо согласна с высказыванием Лизы. Обычно пишут про тех спортсменов, у которых достаточно высокие результаты. Перед тем как начали активно писать про одиночниц, они проделали большой путь. Алина Загитова стала одной из самых известных фигуристок страны, сумела завоевать все титулы. Конечно, к Алине, и к другим одиночницам повышенное внимание. Они все проделали огромный путь до того, как стать популярными.

Чем выше спортивный результат, тем больше приковано внимание СМИ. Парники и танцоры не обделены вниманием. Чтобы цитировали какого-то спортсмена, нужно пройти большой путь и завоевать титулы. Надо добиться определённых успехов и только потом будешь интересен СМИ», – приводит слова Радионовой Metaratings.ru.

21-летняя Худайбердиева выступает в танцах на льду в паре с Егором Базиным. Они – чемпионы России (2023), серебряные (2024) и бронзовые (2022) призёры чемпионата страны.