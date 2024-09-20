Титова может выступить на Гран-при среди юниоров в Китае

Экс-россиянка Софья Титова, представляющую Армению на соревнованиях, может выступить на этапе Гран-при среди юниоров в Китае, который пройдёт с 10 по 12 октября. Об этом сообщили в Федерации фигурного катания Армении.

«У Софьи недавно травма была, она сломала большой палец на ноге. Мы решили, что надо поберечься. Она выступит на первенстве Армении. Есть ли шанс на этап юниорского Гран-при в Китае? Есть, надеемся очень», — приводит слова пресс-службы федерации ТАСС.

Ранее появилась информация, что Титова исключена из списков участников Гран-при. Софья значилась как основная участница от сборной Армении. Двумя запасными были назначены Софи Карапетян и Рубена Симонян.

Софья Титова тренируется в академии «Ангелы Плющенко». В 2024 году стало известно, что фигуристка сменила спортивное гражданство и будет представлять на соревнованиях Армению.