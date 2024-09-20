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Канадцы Десрошер и Трэшер выиграли произвольную программу на юниорском Гран-при в Турции

Канадские фигуристы Жазмин Десрошер и Киран Трэшер выиграли произвольную программу на юниорском Гран-при в Анкаре (Турция). Дуэт получил от судей 159,77 балла по сумме двух выступлений.

Второе место заняли американцы Оливия Флорес и Люк Ванг (147,80 балла), а третье место досталось представителям Японии Саэ Симидзу и Лукасу Цуёси Хонде (140,19).

Фигурное катание. Юниорский Гран-при ISU. Четвёртый этап.

Пары. Произвольная программа. Результаты:

1. Жазмин Десрошер и Киран Трэшер (Канада) — 159,77 балла;

2. Оливия Флорес и Люк Ванг (США) — 147,80 балла;

3. Саэ Симидзу и Лукас Цуёси Хонда (Япония) — 140,19;

4. Луиз Эрар и Маттис Пеллегрис (Франция) — 129,96;

5. Элизабет Хансен и Уильям Чёрч (США) — 125,46.