Сота Ямамото выиграл турнир Nebelhorn Trophy, Васильев — третий

Японец Сота Ямамото выиграл турнир серии «челленджер» Nebelhorn Trophy, который проходит в Оберстдорфе (Германия). За оба проката он получил 262,72 балла. Бронзовый призёр чемпионата Европы — 2022 латвийский фигурист Денис Васильев, лидировавший после короткой программы, занял третье место с результатом в 235,72 балла. Серебряный призёр чемпионата мира — 2023 кореец Джун Хван Ча занял четвёртую строчку. Он набрал 228,48 балла.

Общие результаты мужчин после двух программ:

1. Сота Ямамото (Япония) — 262,72 балла

2. Габриэле Франджипани (Италия) — 246,11 балла

3. Денис Васильев (Латвия) — 235,72 балла

4. Джун Хван Ча (Корея) — 228,48 балла

16. Никита Старостин (Германия) — 181,44 балла