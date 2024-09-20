Ким выиграла произвольную программу юниорского Гран-при в Турции, Самоделкина — четвёртая

Фигуристка из Южной Кореи Юсеонг Ким выиграла произвольную программу на юниорском Гран-при в Анкаре (Турция). Результат спортсменки — 198,63 балла.

Второй стала Ами Накаи из Японии (191,61), а тройку лидеров замкнула француженка Стефания Гладки (182,32). Бывшая российская фигуристка Софья Самоделкина заняла четвёртое место с результатом 174,58.

Фигурное катание. Юниорский Гран-при ISU. Четвёртый этап.

Девушки. Произвольная программа. Результаты: