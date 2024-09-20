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Ким выиграла произвольную программу юниорского Гран-при в Турции, Самоделкина — четвёртая

Ким выиграла произвольную программу юниорского Гран-при в Турции, Самоделкина — четвёртая
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Фигуристка из Южной Кореи Юсеонг Ким выиграла произвольную программу на юниорском Гран-при в Анкаре (Турция). Результат спортсменки — 198,63 балла.

Второй стала Ами Накаи из Японии (191,61), а тройку лидеров замкнула француженка Стефания Гладки (182,32). Бывшая российская фигуристка Софья Самоделкина заняла четвёртое место с результатом 174,58.

Фигурное катание. Юниорский Гран-при ISU. Четвёртый этап.
Девушки. Произвольная программа. Результаты:

  1. Юсеонг Ким (Южная Корея) — 198,63
  2. Ами Накаи (Япония) — 191,63
  3. Стефания Гладки — 182,32
  4. Софья Самоделкина (Казахстан) — 174,58
  5. Инга Гургенидзе (Грузия) — 170,96
  6. Чонгёль Хван (Южная Корея) — 162,92
Фигурное катание. Юниорский гран-при ISU-2024/25. Этап 4, Анкара, Турция
Девушки. Произвольная программа
20 сентября 2024, пятница. 16:35 МСК
Окончено
1
Юсеонг Ким
Южная Корея
198.63
2
Ами Накаи
Япония
191.61
3
Стефания Гладки
Франция
182.32
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