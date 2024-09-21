Анна Щербакова сравнила себя с «чудесным днём»

Российская фигуристка олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Анна Щербакова поделилась своим фото на фоне солнечного неба.

Фото: Из личного архива Анны Щербаковой

«Мороз и солнце, день чудесный… Ну или я в моменте… Сами выбирайте», — подписала Щербакова фото в своём телеграм-канале, добавив эмодзи «смех до слёз».

В данный момент фигуристка находится на Байкале, где весной 2025 года на открытом льду озера пройдёт уникальный турнир по фигурному катанию. Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган отметил, что этот старт — попытка найти новые форматы соревнований после отстранения сборной России от международных турниров.