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Американец Джейкоб Санчес выиграл Гран-при среди юниоров в Анкаре

Американец Джейкоб Санчес выиграл Гран-при среди юниоров в Анкаре
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Американский фигурист Джейкоб Санчес победил на первом этапе Гран-при сезона-2024/2025 среди юниоров в Анкаре (Турция). Он набрал 220,25 балла за обе программы.

Вторым стал японский фигурист Шунсуке Накамура с результатом 205,49 балла. Тройку лидеров замкнул представитель Эстонии Арлет Леванди, набравший 196,08 балла.

Фигурное катание. Юниорский гран-при ISU-2024/25. Этап 4, Анкара, Турция
Юноши. Произвольная программа
21 сентября 2024, суббота. 11:00 МСК
Окончено
1
Джейкоб Санчес
США
220.25
2
Шунсуке Накамура
Япония
205.49
3
Арлет Леванди
Эстония
196.08

Фигурное катание. Юниорский Гран-при ISU. Четвёртый этап.
Юноши. Произвольная программа. Результаты:

  1. Джейкоб Санчес (США) — 220,25.
  2. Шунсуке Накамура (Япония) — 205,49.
  3. Арлет Леванди (Эстония) — 196,08.
  4. Эан Вайлер (Швейцария) — 195,32.
  5. Уильям Чан (Канада) — 178,93.
  6. Джон Ким (Канада) — 176,62. 
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