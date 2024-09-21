Американец Джейкоб Санчес выиграл Гран-при среди юниоров в Анкаре

Американский фигурист Джейкоб Санчес победил на первом этапе Гран-при сезона-2024/2025 среди юниоров в Анкаре (Турция). Он набрал 220,25 балла за обе программы.

Вторым стал японский фигурист Шунсуке Накамура с результатом 205,49 балла. Тройку лидеров замкнул представитель Эстонии Арлет Леванди, набравший 196,08 балла.

Фигурное катание. Юниорский Гран-при ISU. Четвёртый этап.

Юноши. Произвольная программа. Результаты: