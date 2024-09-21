Американец Джейкоб Санчес выиграл Гран-при среди юниоров в Анкаре
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Американский фигурист Джейкоб Санчес победил на первом этапе Гран-при сезона-2024/2025 среди юниоров в Анкаре (Турция). Он набрал 220,25 балла за обе программы.
Вторым стал японский фигурист Шунсуке Накамура с результатом 205,49 балла. Тройку лидеров замкнул представитель Эстонии Арлет Леванди, набравший 196,08 балла.
Фигурное катание. Юниорский гран-при ISU-2024/25. Этап 4, Анкара, Турция
Юноши. Произвольная программа
21 сентября 2024, суббота. 11:00 МСК
Окончено
1
Джейкоб Санчес
США
220.25
2
Шунсуке Накамура
Япония
205.49
3
Арлет Леванди
Эстония
196.08
Фигурное катание. Юниорский Гран-при ISU. Четвёртый этап.
Юноши. Произвольная программа. Результаты:
- Джейкоб Санчес (США) — 220,25.
- Шунсуке Накамура (Япония) — 205,49.
- Арлет Леванди (Эстония) — 196,08.
- Эан Вайлер (Швейцария) — 195,32.
- Уильям Чан (Канада) — 178,93.
- Джон Ким (Канада) — 176,62.
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