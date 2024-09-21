«Вот почему фигуристы закрытые». Худайбердиева — о критике своих слов про парные виды

Фигуристка Елизавета Худайбердиева, выступающая в танцах на льду с Егором Базиным, ещё раз объяснила свои слова о не столь сильном внимании к парным видам на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию.

«Основная моя претензия состояла в том, что наши журналисты проявили интерес в основном, пожалуй, только к возвращению Александры Игнатовой (которой я буквально хлопаю стоя). При всём изобилии крутейших пар и огромного количества танцоров, заходила на сайт изданий или в новостные телеграм-каналы, и создалось впечатление, что, кроме одиночников, свои программы не показал никто, парных видов в целом не существует.

Главный аргумент, который меня убил: «У вас в танцах всё одинаковое, ничего непонятно и ничего интересного. Я, правда, ещё не смотрел, руки как-то не дошли, да и вы же последние катали! Не успел». Зато как только я высказалась на эту тему, нашлись профессионалы, взявшие комментарий у Татьяны Анатольевны Тарасовой, из которого явно следует то, что вопрос ей был задан неверно. Якобы я считаю, что у нас нет интересных пар и танцоров. Ну, сюр же! И вы же потом удивляетесь, а чего фигуристы такие закрытые и агрессивные по отношению к журналистам», — приводит слова Худайбердиевой «Матч ТВ».