Худайбердиева высказалась о Щербаковой, Косторной и Игнатовой на контрольных прокатах

Фигуристка Елизавета Худайбердиева, выступающая в танцах на льду с Егором Базиным, высказалась об участии фигуристов Александры Игнатовой (в девичестве — Трусовой), Анны Щербаковой и Алёны Косторной в контрольных прокатах начала сезона-2024/2025. Напомним, каждая из девушек была представлена в разных ролях. Игнатова участвовала в женском одиночном катании, Косторная — в парном, Щербакова — в роли ведущей.

«Абсолютно неважно, как выступила Саша, а выступила она более чем достойно. Её смелость и сила воли вызывают только самые положительные эмоции, эффект даже лёгкой мотивации, если так хотите. Вообще, скажу вам честно, это мегастранные чувства — видеть Аню Щербакову в твидовом костюмчике с микрофоном в руках, Сашу Трусову Игнатову настолько другую, во взрослом, красивом женском катании. Алёну Косторную, докатывающую с помарками, но без критичных ошибок произвольную программу в парном катании. Я, кстати, за них с Гошей как-то по-человечески очень болею, хотя с Алёной мы никогда особо близки не были. Но кричала и поддерживала я так, будто это мои спортсмены. Вспоминаю — мурашки. Алёна и Гоша — дикий респект!» — приводит слова Худайбердиевой «Матч ТВ».