Гримм/Савицкий победили на юниорском Гран-при в Анкаре, экс-россиянка Овсянкина — шестая

Немецкие фигуристы Дарья Гримм и Михаил Савицкий, выступающие в танцах на льду, победили на этапе юниорского Гран-при-2024/2025 в турецкой Анкаре. Спортсмены получил 158,20 балла от судей.
На втором месте расположился украинский дуэт Ирина Пидгайная/Артём Коваль, на третьем — американцы Хана-Мария Абоян/Даниил Веселухин. Бывшая россиянка Алиса Овсянкина и Максимильен Райе стали шестыми (141,34).
Фигурное катание. Юниорский Гран-при-2024/2025. 4-й этап.
Танцы на льду. Результаты:
1. Дарья Гримм – Михаил Савицкий (Германия) – 158,20.
2. Ирина Подгайная – Артём Коваль (Украина) – 157,01.
3. Хана-Мария Абоян – Даниил Веселухин (США) – 155,96.
4. Амбр Перрье-Жьянезини – Самюэль Блан-Клаперман (Франция) – 151,44.
5. Джина Зендер – Беда-Леон Зибер (Швейцария) – 146,58.
6. Алиса Овсянкина – Максимильен Райе (Франция) – 141,34.