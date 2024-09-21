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Гримм/Савицкий победили на юниорском Гран-при в Анкаре, экс-россиянка Овсянкина — шестая

Немецкие фигуристы Дарья Гримм и Михаил Савицкий, выступающие в танцах на льду, победили на этапе юниорского Гран-при-2024/2025 в турецкой Анкаре. Спортсмены получил 158,20 балла от судей.

На втором месте расположился украинский дуэт Ирина Пидгайная/Артём Коваль, на третьем — американцы Хана-Мария Абоян/Даниил Веселухин. Бывшая россиянка Алиса Овсянкина и Максимильен Райе стали шестыми (141,34).

Фигурное катание. Юниорский Гран-при-2024/2025. 4-й этап.

Танцы на льду. Результаты:

1. Дарья Гримм – Михаил Савицкий (Германия) – 158,20.

2. Ирина Подгайная – Артём Коваль (Украина) – 157,01.

3. Хана-Мария Абоян – Даниил Веселухин (США) – 155,96.

4. Амбр Перрье-Жьянезини – Самюэль Блан-Клаперман (Франция) – 151,44.

5. Джина Зендер – Беда-Леон Зибер (Швейцария) – 146,58.

6. Алиса Овсянкина – Максимильен Райе (Франция) – 141,34.