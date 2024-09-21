Элис Лин-Грейси выиграла турнир Nebelhorn Trophy, вице-чемпионка мира Левито — вторая

Американка Элис Лин-Грейси выиграла турнир серии «челленджер» Nebelhorn Trophy, который проходит в Оберстдорфе (Германия). За оба проката она получила 213,33 балла. Вице-чемпионка мира — 2024 американская фигуристка Изабо Левито заняла второе место с результатом в 198,13 балла. Бронзовый призёр чемпионата Европы швейцарка Кимми Репонд заняла шестую строчку. Она набрала 172,32 балла.

Фигурное катание. Nebelhorn Trophy. Женское одиночное катание. Результаты:

1. Элис Лин-Грейси (США) – 213,33.

2. Изабо Левито (США) – 198,13.

3. Хана Ёсида (Япония) – 196,47.

4. Монэ Тиба (Япония) – 193,37.

5. Ливия Кайзер (Швейцария) – 191,24.

6. Кимми Репонд (Швейцария) – 172,32.