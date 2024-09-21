Лайла Фир и Льюис Гибсон выиграли турнир Nebelhorn Trophy в танцах на льду

Английские фигуристы Лайла Фир и Льюис Гибсон, выступающие в танцах на льду, выиграла турнир серии «челленджер» Nebelhorn Trophy, который проходит в Оберстдорфе (Германия). За оба проката они получили 207,01 балла. Американские фигуристы Кристина Каррейра и Энтони Пономаренко заняли второе место с результатом в 197,51 балла. Их соотечественники Эмилеа Зингас и Вадим Колесник завоевали бронзовые медали. Они набрали 194,34 балла.

Фигурное катание. Nebelhorn Trophy. Танцы на льду. Результаты:

1. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – 207,01

2. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США) – 197,51

3. Эмилеа Зингас – Вадим Колесник (США) – 194,34

4. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия) – 182,15

5. Утана Ёсида – Масая Морита (Япония) – 171,59

6. Оливия Смарт – Тим Дик (Испания) – 170,05

7. Мария Носовицкая – Михаил Носовицкий (Израиль) – 161,23