Лайла Фир и Льюис Гибсон выиграли турнир Nebelhorn Trophy в танцах на льду

Английские фигуристы Лайла Фир и Льюис Гибсон, выступающие в танцах на льду, выиграла турнир серии «челленджер» Nebelhorn Trophy, который проходит в Оберстдорфе (Германия). За оба проката они получили 207,01 балла. Американские фигуристы Кристина Каррейра и Энтони Пономаренко заняли второе место с результатом в 197,51 балла. Их соотечественники Эмилеа Зингас и Вадим Колесник завоевали бронзовые медали. Они набрали 194,34 балла.
Фигурное катание. Nebelhorn Trophy. Танцы на льду. Результаты:
1. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – 207,01
2. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США) – 197,51
3. Эмилеа Зингас – Вадим Колесник (США) – 194,34
4. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия) – 182,15
5. Утана Ёсида – Масая Морита (Япония) – 171,59
6. Оливия Смарт – Тим Дик (Испания) – 170,05
7. Мария Носовицкая – Михаил Носовицкий (Израиль) – 161,23