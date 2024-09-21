Фото: Алина Загитова приняла восстановительные процедуры в купели

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова посетила восстановительные процедуры в купели. Спортсменка опубликовала атмосферные кадры на своей странице в социальных сетях.

Фото: Страница Загитовой в соцсетях

Фото: Страница Загитовой в соцсетях

Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ён А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»).

Кроме того, Алина Загитова становилась чемпионкой мира (2019) и Европы (2018), победительницей финала Гран-при (2017), чемпионкой России (2018), серебряным призёром Олимпийских игр – 2018 в командных соревнованиях, серебряным медалистом чемпионата Европы (2019), финала Гран-при (2018) и чемпионата России 2017 года.