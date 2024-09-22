Стало известно, на каких международных турнирах планирует выступить Софья Самоделкина

Тренер бывшей российской фигуристки Софьи Самоделкиной, ныне представляющей Казахстан, Эльмира Турганова назвала ближайшие старты своей подопечной.

«Мы планируем участие Софьи на Всемирной Универсиаде. Затем нас ждёт один из главных стартов — Азиатские игры в Китае. Также упорно необходимо готовиться к чемпионату мира, потому что уже начинается борьба за олимпийские лицензии. Предстоит ответственный путь», — приводит слова Тургановой Sportplustv.kz

Также сообщается, что Самоделкина примет участие в Denis Ten Memorial Challenge. Ранее на этапе юниорского Гран-при ISU в Турции Софья заняла четвёртое место. Чемпионат мира по фигурному катанию пройдёт с 25 по 30 марта 2025 года.