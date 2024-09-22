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Стало известно, на каких международных турнирах планирует выступить Софья Самоделкина

Стало известно, на каких международных турнирах планирует выступить Софья Самоделкина
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Тренер бывшей российской фигуристки Софьи Самоделкиной, ныне представляющей Казахстан, Эльмира Турганова назвала ближайшие старты своей подопечной.

«Мы планируем участие Софьи на Всемирной Универсиаде. Затем нас ждёт один из главных стартов — Азиатские игры в Китае. Также упорно необходимо готовиться к чемпионату мира, потому что уже начинается борьба за олимпийские лицензии. Предстоит ответственный путь», — приводит слова Тургановой Sportplustv.kz

Также сообщается, что Самоделкина примет участие в Denis Ten Memorial Challenge. Ранее на этапе юниорского Гран-при ISU в Турции Софья заняла четвёртое место. Чемпионат мира по фигурному катанию пройдёт с 25 по 30 марта 2025 года.

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