Софья Самоделкина с иронией ответила Жулину, заявившему, что её поезд ушёл

Бывшая российская фигуристка Софья Самоделкина, ныне представляющая Казахстан, отреагировала на слова двукратного призёра Олимпийских игр в танцах на льду, заслуженного тренера России Александра Жулина в свой адрес.

В телеграм-канале «Обсудим?» были опубликованы слова Жулина. Он отреагировал на четвёртое место спортсменки на этапе юниорского Гран-при в Турции, заявив, что поезд Самоделкиной уже ушёл.

В комментариях к посту Самоделки ответила: «Ещё есть самолет и яхты».

Фото: Скриншот из телеграм-канала «Обсудим?»

Ранее стало известно, на каких международных стартах планирует выступить Софья Самоделкина.

Напомним, на юниорском этапе Гран-при в Турции первое место заняла фигуристка из Южной Кореи Юсеонг Ким. Результат спортсменки — 198,63 балла.