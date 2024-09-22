Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Софья Самоделкина с иронией ответила Жулину, заявившему, что её поезд ушёл

Софья Самоделкина с иронией ответила Жулину, заявившему, что её поезд ушёл
Комментарии

Бывшая российская фигуристка Софья Самоделкина, ныне представляющая Казахстан, отреагировала на слова двукратного призёра Олимпийских игр в танцах на льду, заслуженного тренера России Александра Жулина в свой адрес.

В телеграм-канале «Обсудим?» были опубликованы слова Жулина. Он отреагировал на четвёртое место спортсменки на этапе юниорского Гран-при в Турции, заявив, что поезд Самоделкиной уже ушёл.

В комментариях к посту Самоделки ответила: «Ещё есть самолет и яхты».

Фото: Скриншот из телеграм-канала «Обсудим?»

Ранее стало известно, на каких международных стартах планирует выступить Софья Самоделкина.

Напомним, на юниорском этапе Гран-при в Турции первое место заняла фигуристка из Южной Кореи Юсеонг Ким. Результат спортсменки — 198,63 балла.

Материалы по теме
Стало известно, на каких международных турнирах планирует выступить Софья Самоделкина
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android