«Есть небольшие трудности со здоровьем». Фигурист Ветлугин — о травме перед началом сезона

Бронзовый призёр финала Кубка России – 2022 в мужском одиночном катании фигурист Матвей Ветлугин расскзал, что испытывает небольшие трудности со здоровьем из-за травмы перед началом сезона.

«Тренируюсь, но не в полноценном режиме. Есть небольшие трудности со здоровьем, надеюсь, что в скором времени их преодолею и буду в боевой готовности к основным стартам. На мемориале Панина меня не будет, пока жёстких планов не строим, главное – восстановиться и уже входить в сезон. С конца августа беспокоило, обострилось в начале сентября», – сказал Ветлугин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.