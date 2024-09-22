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«Есть небольшие трудности со здоровьем». Фигурист Ветлугин — о травме перед началом сезона

«Есть небольшие трудности со здоровьем». Фигурист Ветлугин — о травме перед началом сезона
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Бронзовый призёр финала Кубка России – 2022 в мужском одиночном катании фигурист Матвей Ветлугин расскзал, что испытывает небольшие трудности со здоровьем из-за травмы перед началом сезона.

«Тренируюсь, но не в полноценном режиме. Есть небольшие трудности со здоровьем, надеюсь, что в скором времени их преодолею и буду в боевой готовности к основным стартам. На мемориале Панина меня не будет, пока жёстких планов не строим, главное – восстановиться и уже входить в сезон. С конца августа беспокоило, обострилось в начале сентября», – сказал Ветлугин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

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