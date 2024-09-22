«Я больше по креативу». Медведева отказалась от звания продюсер в своём шоу

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр Евгения Медведева рассказала, что отказалась от звания продюсер в своём шоу.

«В современном фигурном катании так много ледовых шоу, что мы со страхом и трепетом брались за этот проект. Со мной работает огромный продакшн, огромное количество профессионалов в своём деле. Мне приятно, что ты (ведущая шоу Маша Валуська. — Прим. «Чемпионата») представила меня как профессионального продюсера, но на самом деле это не совсем так. Я больше по креативу, больше по ледовой постановке и привношу какие-то свои идеи. Продюсером не могу себя назвать, потому что со мной действительно работают профессиональные продюсеры, которые остаются за кадром, которым я безумно благодарна.

Всё, что по творческой части больше, конечно, касается меня, хореографов-постановщиков и креативной команды. Но мы стараемся сделать ледовое шоу, которое будет отличаться от того, что мы обычно видим на льду», — сказала Медведева в эфире передачи телеканала RU.TV «Статус: в сети».