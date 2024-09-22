Медведева о своём шоу: будет необычно и не всегда удобно для спортсмена, зато красиво

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр Евгения Медведева рассказала, что в её шоу планируется использовать много современных технологий.

«Этот проект могу назвать самостоятельным. Всё-таки с Ильёй Авербухом мы действительно очень много лет работали, и мне кажется, что Илья гордится мной, что я взялась за этот проект. Но поскольку формат у нас планируется совершенно другой, это не спектакль и это не совсем шоу дивертисмент, когда каждый спортсмен выходит и катает свой номер, мы стараемся собрать это в более целостную картину и подсветить сильные стороны характера каждого спортсмена.

Но могу сказать такую затравочку, что шоу планируется технологичным. Мы будем использовать много современных технологий. Каких? У нас будет огромный упор на свет — будет красочно, качественно. Команда, которая с нами работает, знает, как сделать свет красиво. Команда, которая работает над моим ледовым шоу, этот продакшн делает много концертов для артистов. То есть они действительно знают, как выставить свет вокруг сцены так, чтобы это выглядело эффектно.

Мы играем с формой льда, с формой арены — это будет достаточно необычно и не всегда удобно для спортсмена, но зато красиво для зрителя. Стараемся сделать что-то масштабное», — сказала Медведева в эфире телеканала RU.TV «Статус: в сети».