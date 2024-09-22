Медведева об отношениях: мне иногда надо прийти и сказать: «Я блин так устала, всё бесит!»

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр Евгения Медведева рассказала о своём подходе к отношениям.

«Мой язык любви — это, наверное, такая помощь. Но не в плане того, что твой парень сейчас за тебя всё решит. На самом деле для меня эта помощь… Хотя я такая бизнесвумен, спортсменка, мне иногда надо прийти и сказать: «Я блин так устала, всё так бесит!» И мне нужна вот такая эмоциональная поддержка. Для меня всё-таки, наверное, это самое важное, когда люди чувствуют, что в данный момент партнёру конкретно нужно.

Потому что, когда начинаются советы, которые не совсем могут быть уместны, это всё-таки такая тонкая материя — межличностные отношения в плане романтики. Это тоже наука, когда вы познаёте личность другого человека, и начинаете тонко, как паутинка, друг друга чувствовать. Очень важно не останавливаться и продолжать друг друга изучать, потому что личности меняются по ходу жизни, и нужно ловить эти микроперемены в каких-то хобби, увлечениях, эмоциях», — сказала Медведева в эфире телеканала RU.TV «Статус: в сети».