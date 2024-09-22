Евгения Медведева раскрыла, с кем дружит из знаменитостей

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр Евгения Медведева рассказала, с кем дружит из знаменитых людей.

«Так уж получается, что работа у меня специфичная. Я фигуристка. У меня 50% медийной работы, 50% времени я провожу на льду. И из таких прям друзей-друзей у меня, наверное, известные в основном фигуристы. Насколько они медийные и популярные — вам судить, но есть много девчонок, таких как Сашка Трусова, Лиза Худайбердиева, которая в танцах на льду катается, Вика Синицына, с которой мы хорошо общаемся, Саша Степанова, Таня Тотьмянина. У меня много девчонок именно из моей первоначальной сферы — фигурного катания.

А из медийной, к сожалению, мы не всегда пересекаемся. Ваша Маруся — девочка, с которой мы уже много лет знакомы, у нас очень много тем для разговоров. Поэтому с медийными друзьями я просто реже пересекаюсь в плане работы и потому реже общаюсь», — сказала Медведева в эфире передачи телеканала RU.TV «Статус: в сети».