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«Нулей как минимум шесть». Медведева рассказала о стоимости своего ледового шоу

«Нулей как минимум шесть». Медведева рассказала о стоимости своего ледового шоу
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Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр Евгения Медведева высказалась о стоимости своего ледового шоу.

«Это действительно очень затратный и дорогостоящий проект, не буду скрывать. Нулей как минимум шесть, я думаю, это очевидно. Саму цифру называть немного не в моей компетенции, поэтому оставлю эту информацию за кулисами и в документах. Но совсем скоро будет готова афиша: и наружная, и диджитал. Мы будем именно рекламно продвигать этот проект, и на этой афише вы сможете заметить всех спонсоров, которые вкладываются в наше шоу», — сказала Медведева в эфире передачи телеканала RU.TV «Статус: в сети».

Ранее Евгения Медведева рассказала об использовании современных технологий в её шоу, а также поделилась своим подходом к отношениям.

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