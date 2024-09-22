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Евгения Медведева рассказала, чем покорил её сердце бойфренд фигурист Дмитрий Чигирёв

Евгения Медведева рассказала, чем покорил её сердце бойфренд фигурист Дмитрий Чигирёв
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Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр Евгения Медведева рассказала о своём молодом человеке Дмитрии Чигирёве. Он выступает в паре с Екатериной Гейниш.

«Да. У меня есть молодой человек. Мы в отношениях почти два года. Он из моей сферы. Не ревнует ли к проектам?
Мне повезло: мы друг друга максимально поддерживаем. И поскольку сейчас он в спорте, а я наполовину в медийке и наполовину в профессиональном спорте, который не относится к соревнованиям — всё-таки соревнования — это любительский спорт, а профессиональный — когда ты в ледовых шоу играешь, — то у нас немного разные сферы деятельности, но при этом мы можем друг другу помочь. Покорил моё сердце тем, что человек меня любит», — сказала Медведева в эфире передачи телеканала RU.TV «Статус: в сети».

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