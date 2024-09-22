«Довольна всем и даже больше». Евгения Медведева — о своих достижениях к 25 годам

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр Евгения Медведева заявила, что довольна всем, чего смогла достичь за 25 лет жизни.

«Довольна всем и даже больше. Возможно, это звучит лирично, но на самом деле, если брать меня маленькую и спросить, кем я хотела стать, кем вижу себя внешне, в карьере, в семье — и сейчас показать меня себе маленькой, я была бы в восторге! То, где я сейчас нахожусь, — это благословение. Понятное дело: я очень много работаю, но работаю для того, чтобы быть на своём месте. При этом я безумно благодарна людям вокруг и всей ситуации, которая разворачивается в моей жизни и позволяют мне идти действительно туда, куда я хочу», — сказала Медведева в эфире передачи телеканала RU.TV «Статус: в сети».