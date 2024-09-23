Аделина Сотникова назвала «предательством» переход от Буяновой к Плющенко в 2017 году

Олимпийская чемпионка 2014 года Аделина Сотникова вспомнила свой переход от Елены Буяновой, с которой она сотрудничала долгие годы, к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко в 2017 году.

«Вы считаете этот поступок предательством? Со своей стороны, наверное, да. Многие спортсмены не считают это предательством. А я всю жизнь проработала с тренером (с восьми лет. — Прим. «Чемпионата»), я понимаю, что это предательство. Я бы сейчас не ушла, если бы можно было вернуть тот момент? Не знаю, не могу сказать. Может быть, всё равно бы ушла. Это от тараканов в голове зависело. Главное, что мы сейчас в хороших отношениях, общаемся», — сказала Сотникова в YouTube-шоу «Маникюр со звездой».

Отметим, что Сотникова объявила о завершении карьеры весной 2020 года, хотя перед этим уже несколько лет не соревновалась.