Тренер Самоделкиной: мы ещё успеем удивить всех в мире фигурного катания

Тренер бывшей российской фигуристки Софьи Самоделкиной, ныне представляющей Казахстан, Эльмира Турганова высказалась о будущем спортсменки на международных стартах. Напомним, несколько дней назад Самоделкина приняла участие в юниорском этапе Гран-при в Анкаре.

«К этапу Гран-при Софья готовилась в Астане под моим руководством. Вместе ставили ей программу, выбирали музыку, образ. Настраивались на дебютный выход. Конечно, я понимаю ожидание общественности увидеть Софью на пьедестале, так как ранее она уже становилась призёром подобных соревнований. Люди должны понимать, что такое первый старт в сезоне. Естественно, у нас в планах усложнять контент и включать в программу элементы ультра-си.

Сейчас мы только входим в соревновательный сезон. Софья очень искренняя и добрая девочка, мы учим её не обращать внимание на негативные комментарии, ведь на самом деле только нам известно, какая колоссальная была проделана работа. Просто дайте нам время! Мы ещё успеем удивить всех в мире фигурного катания», — приводит слова Тургановой Sportplustv.kz.