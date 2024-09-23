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14-летняя фигуристка Милана Лебедева перешла из ЦСКА в «Ангелы Плющенко»

14-летняя фигуристка Милана Лебедева перешла из ЦСКА в «Ангелы Плющенко»
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14-летняя фигуристка Милана Лебедева перешла в академию «Ангелы Плющенко» из ЦСКА.

«Дорогие друзья! Со словами благодарности я покидаю спортивную школу ЦСКА. Огромное спасибо моему тренерскому штабу — Моисеевой Екатерине Владимировне и всем, кто помогал и поддерживал меня на моём пути к спортивным достижением. Отдельные слова благодарности Буяновой Елене Германовне. Спасибо вам большое за доброе отношение ко мне, за ваш труд, терпение и веру в меня», — написала Лебедева на личной странице в социальных сетях.

«Надо идти дальше, захотелось попробовать что-то новое. Я приступила к тренировкам в академии Плющенко», — позднее сообщила Лебедева ТАСС.

Напомним, Лебедевой 14 лет. Она является серебряным призёром этапа юниорского Гран-при России. В прошлом сезоне фигуристка заняла восьмое место на первенстве России среди юниоров.

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