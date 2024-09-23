Мозер: с Хабибуллиной и Княжуком захотела «дежавю» по Волосожар и Транькову

Заслуженный тренер России Нина Мозер высказалась о постановке короткой программы для Натальи Хабибуллиной и Илья Княжука под музыку, под которую катались её бывшие ученики, двукратные олимпийские чемпионы Татьяна Волосожар и Максим Траньков.

«Когда я приняла решение поставить эту программу, то позвонила Тане Волосожар. Сказала: „Таня, я хочу маленькое дежавю“. Мне было интересно, потому что ребята всегда катали романтику, влюбленность — вяленько, мягенько. А я хотела проверить их в характерной работе. Танюша сказала: „Хорошо, Нина Михайловна, только давайте договоримся, что они будут кататься лучше нас.

Я довольна тем, как они прокатались. Основная цель этого сезона для них — чемпионат страны. Все, что будет происходить на этапах — мы кое-что пробуем, экспериментируем, нам надо понять ребят, как им комфортнее для подводки к стартам. Они трудятся — это был основной критерий того, что я согласилась с ними работать", — приводит слова Мозер «РИА Новости спорт».