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10-летняя фигуристка Мирослава Лебедева во второй раз ушла из фигурного катания, комментарий отца

«Одно мучение».10-летняя Мирослава Лебедева снова покинула фигурное катание
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Звезда YouTube-канала 10-летняя Мирослава Лебедева вновь ушла из фигурного катания. Отца девочки часто осуждали пользователи в Сети, считая, что он слишком жёстко с ней обращается и заставляет тренироваться через силу. Весной мужчина объявил об уходе дочери из спорта, но вскоре она вернулась обратно.

В то время Мирослава занималась в центре фигурного катания Этери Тутберидзе. Позже она с семьёй покинула Москву и уехала в родной Нижний Новгород. Отец юной фигуристки сообщал, что дочь продолжит там тренировки. Однако недавно подписчики Мирославы в соцсетях заметили отсутствие контента с катка, и Лебедев объяснил, почему она перестала кататься.

«Нет, это самая большая ошибка — заниматься только потому, что вложены силы, средства и время. Человек не бизнес, а уж тем более родные дети. Я действительно всегда хотел лучшего для неё, как и сейчас хочу. Она не хочет, а с её данными и без желания это одно мучение», — написал Лебедев в «телеграме».

Сейчас Мирослава Лебедева снова регулярно посещает школу, а число её подписчиков на YouTube превысило 1 млн.

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