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Более 73 млн рублей потратила ФФККР на зарплаты функционерам в 2023 году

На сайте Министерства спорта России опубликовали данные о затратах различных спортивных федераций на содержание своих аппаратов управления в 2023 году. Отдельно указано, сколько из общих сумм было выделено конкретно на зарплаты.

Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) – 100, 818 млн на содержание аппарата управления (из них на зарплаты – 87 809 180).

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) – 79,605 млн (зарплаты – 73 651 000).

Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) – 63,894 млн (зарплаты – 46 892 000).

Союз биатлонистов России (СБР) – 53,929 млн (зарплаты – 39 482 000).

Союз конькобежцев России (СКР) – 52, 721 млн (зарплаты – 37 781 160).

Всероссийская федерация художественной гимнастики (ВФХГ) – 37, 308 млн (зарплаты – 22 409 130).

В данный момент ФФККР возглавляет Антон Сихарулидзе. Олимпийского чемпиона Солт-Лейк-Сити-2002 единогласно избрали на должность исполняющего обязанности президента ФФККР 17 апреля 2023 года.