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Бывшая российская фигуристка Метёлкина рассказала, что думает о выступлениях за Грузию

Экс-россиянка Метёлкина: Грузия сделала возможной мою карьеру, я буду вечно благодарна
Анастасия Метёлкина, Лука Берулава
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Бывшая российская фигуристка Анастасия Метёлкина, которая катается в паре с Лукой Берулавой за Грузию, рассказала, что полностью адаптировалась к выступлениям за другую страну.

«Грузия — такая удивительная страна! Я чувствую себя там как дома, и я действительно чувствую, что они приняли меня. Я не родилась там, но выступаю под её флагом уже пять лет, и она занимает особое место в моём сердце. Грузия сделала возможной мою карьеру фигуристки, и я буду вечно благодарна», — приводятся слова Метёлкиной на портале Golden Skate.

Метёлкина и Берулава тренируются в Перми под руководством Павла Слюсаренко. В сезоне-2023/2024 они стали чемпионами мира среди юниоров, победителями юниорского финала Гран-при и взяли серебро на чемпионате Европы.

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