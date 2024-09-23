Метёлкина и Берулава о четверных элементах у пар: мы могли бы попробовать четверной выброс

Экс-россияне Анастасия Метёлкина и Лука Берулава, выступающие в спортивных парах за Грузию, рассказали, что думают об элементах ультра-си в своём виде.

«При действующих правилах нет смысла выполнять четверные выбросы. Риск того не стоит. В теории, я думаю, мы могли бы попробовать выброс четверной сальхов. Наш тренер предлагал начать с подкрутки, но я бы сперва предпочёл выброс», — цитирует Берулаву Golden Skate.

«Я не боюсь выбросов, даже четверных. Страшно только в первый раз, но потом ты преодолеваешь это и просто продолжаешь работать. Я пробовала четверную подкрутку с моим прошлым партнёром, и всё прошло неудачно. Я повредила плечо. Так что не считаю подкрутку хорошей идеей, тем более она не приносит много баллов», — цитирует Метёлкину Golden Skate.

Метёлкина и Берулава тренируются в Перми под руководством Павла Слюсаренко. В сезоне-2023/2024 они стали чемпионами мира среди юниоров, победителями юниорского финала Гран-при и взяли серебро на чемпионате Европы.