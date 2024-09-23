Берулава: восхищаюсь Траньковым. Он знал, как сделать выступление фантастическим

Экс-россияне Анастасия Метёлкина и Лука Берулава, выступающие в парном катании за Грузию, назвали фигуристов, которыми восхищаются.

«Я действительно восхищаюсь Максимом (Траньковым) как партнёром. Он был не просто великолепным фигуристом, но и знал, как сделать выступление фантастическим. За Ванессой Джеймс и Морганом Сипре также всегда было интересно наблюдать», — приводятся слова Берулавы на Golden Skate.

«У меня никогда не было кумиров, но я восхищаюсь силой духа Савченко. С самого детства люди говорили мне, что я немного похожа на неё, поэтому я начала следить за её карьерой. Она стремилась к олимпийскому золоту и наконец получила его. Это и моя конечная цель: я хочу подняться на вершину олимпийского пьедестала. Люди, которые не сдаются и продолжают бороться за свои мечты, действительно вдохновляют меня. Благодаря их примеру я понимаю, что тоже могу это сделать!» — приводятся слова Метёлкиной на Golden Skate.

Ранее Метёлкина и Берулава сообщили, что думают о элементах ультра-си в парном виде.