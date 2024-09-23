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Ради школы фигурного катания Загитовой снесут футбольный стадион в Казани

Для строительства школы Загитовой снесут футбольный стадион в Казани
Алина Загитова
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Школу фигурного катания Алины Загитовой в Казани построят на месте стадиона «Водник». Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия уже выдал положительное заключение по поводу проведения работ, о чём сообщается на сайте госоргана.

Школа разместится по адресу: Портовая улица, 2, на участке площадью 15 290 квадратных метров. В данный момент на территории стадиона, помимо футбольного поля, находятся теннисные и баскетбольные площадки, а также беговая дорожка.

Ранее министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов сообщил, что стоимость проекта составит сотни миллионов рублей, но пока не удалось найти инвестора. Определиться с источником финансирования планируется к концу текущего года.

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