Мияхара вошла в совет директоров японской федерации фигурного катания

Серебряная и бронзовая медалистка чемпионатов мира Сатоко Мияхара вошла в совет директоров Федерации фигурного катания Японии. Заседание совета директоров и внеочередное заседание правления японской федерации, на которых были избраны новые члены, состоялось 23 сентября в Токио.

«Меня зовут Сатоко Мияхара, я стала членом совета директоров Федерации фигурного катания Японии.

Как новый член совета я хотела бы приложить все усилия в течение следующих двух лет, чтобы внести свой вклад в мир фигурного катания, насколько это в моих силах. Также я буду делать всё возможное, чтобы этот новый этап в моей жизни оказался успешным», — приводятся слова Мияхары в социальной сети Х.

Спортсменка планирует использовать в новой деятельности межнациональный опыт, полученный ею благодаря спортивной карьере.

«Я хочу использовать свои знания, чтобы интегрировать культурный опыт и системы различных стран», — цитируют Мияхару на портале «Ёмиури симбун».

26-летняя Сатоко Мияхара официально завершила карьеру в 2022 году. На Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане она заняла четвёртое место.