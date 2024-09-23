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РУСАДА проверило на допинг двух российских фигуристов в августе

Стало известно, кого из фигуристов РУСАДА проверило на допинг в августе
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В августе Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) подвергло допинг-тестированию двух российских фигуристов, выступающих в мужском одиночном виде: 25-летнего Дмитрия Алиева и 20-летнего Владислава Дикиджи. Ранее в 2024-м оба спортсмена уже проходили проверку на допинг. Для обоих сдача теста в августе стала второй за текущий год. Об этом сообщает ТАСС.

В 2024 году РУСАДА протестировало 61 российского фигуриста. При этом 11 из них подвергались проверке дважды.

Дмитрий Алиев является чемпионом Европы — 2018. Владислав Дикиджи завоевал серебряную медаль на чемпионате России — 2024, который проходил в Челябинске.

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