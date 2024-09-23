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Фигуристка Чикмарёва сняла гипс и рассказала о восстановлении после травмы

Фигуристка Чикмарёва показала ногу без гипса и рассказала о восстановлении после травмы
Екатерина Чикмарёва
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Екатерина Чикмарёва, выступающая в паре с Матвеем Янченковым, опубликовала в соцсетях фото, на котором стоит на земле, наступив на снятый с ноги гипс. Спортсменка сообщила, что больше не нуждается в фиксирующей повязке, но пока ещё вынуждена использовать костыли.

«Гипс можно уже выбросить, а вот с костылями придётся ещё походить», — написала Чикмарёва в соцсетях.

В начале сентября Чикмарёва сильно травмировала правое колено во время тренировки, из-за чего они с Янченковым были вынуждены сняться с контрольных прокатов сборной России. Тренер спортивной пары Павел Слюсаренко выразил надежду, что фигуристы вернутся на соревнования к чемпионату России.

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