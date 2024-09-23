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Результаты 1-го этапа Кубка Санкт-Петербурга по фигурному катанию

Киселёва захватила лидерство на Кубке Санкт-Петербурга. Гущина упала и идёт второй
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Фигуристка Елизавета Киселёва выиграла короткую программу в женском одиночном на первом этапе Кубка Санкт-Петербурга с результатом 60,19 балла. Ксения Гущина упала со второго прыжка в каскаде из тройного лутца и тройного тулупа и заняла текущее второе место, набрав 59,22 балла. На третьей позиции идёт Виктория Нестерова, получившая за прокат 56,91 балла.

Фигурное катание. Первый этап Кубка Санкт-Петербурга. Женское одиночное катание. Результаты короткой программы:

1. Елизавета Киселёва – 60,19
2. Ксения Гущина – 59,22
3. Виктория Нестерова – 56,91
4. Арина Кшецкая – 55,70
5. Полина Свириденко – 55,10
6. Людмила Фурсова – 47,89
7. Валерия Овчинникова – 47,81
8. Ульяна Костенко 47,34

Соревнования в произвольной программе на первом этапе Кубка Санкт-Петербурга пройдут 24 сентября.

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