Киселёва захватила лидерство на Кубке Санкт-Петербурга. Гущина упала и идёт второй

Фигуристка Елизавета Киселёва выиграла короткую программу в женском одиночном на первом этапе Кубка Санкт-Петербурга с результатом 60,19 балла. Ксения Гущина упала со второго прыжка в каскаде из тройного лутца и тройного тулупа и заняла текущее второе место, набрав 59,22 балла. На третьей позиции идёт Виктория Нестерова, получившая за прокат 56,91 балла.

Фигурное катание. Первый этап Кубка Санкт-Петербурга. Женское одиночное катание. Результаты короткой программы:

1. Елизавета Киселёва – 60,19

2. Ксения Гущина – 59,22

3. Виктория Нестерова – 56,91

4. Арина Кшецкая – 55,70

5. Полина Свириденко – 55,10

6. Людмила Фурсова – 47,89

7. Валерия Овчинникова – 47,81

8. Ульяна Костенко 47,34

Соревнования в произвольной программе на первом этапе Кубка Санкт-Петербурга пройдут 24 сентября.