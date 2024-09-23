Угожаев с четверным лутцем лидирует на Кубке Санкт-Петербурга. Даниелян упал и только 7-й

Фигурист Николай Угожаев выиграл короткую программу в мужском одиночном виде на первом этапе Кубка Санкт-Петербурга. Воспитанник Вероники Дайнеко чисто выполнил каскад из четверного флипа и тройного тулупа, четверной лутц и тройной аксель, заработав 101,90 балла. Илья Строганов занял текущее второе место с 81,29 балла. На третьей позиции после короткой расположился Михаил Терновский. Артур Даниелян допустил падение и показал седьмой результат — 74,32 балла.

Фигурное катание. Первый этап Кубка Санкт-Петербурга. Мужское одиночное катание. Результаты короткой программы:

1. Николай Угожаев — 101,90

2. Илья Строганов — 81,29

3. Михаил Терновский —76,89

4. Николай Логинов — 76,22

5. Данил Федосимов — 75,69

6. Михаил Полянский — 74,84

7. Артур Даниелян — 74,32

8. Семён Соловьёв — 69,40

9. Максим Каленчук — 61,85

10. Кирилл Власов — 58,43

Соревнования в произвольной программе на первом этапе Кубка Санкт-Петербурга пройдут 24 сентября.