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Бойфренд Медведевой Чигирёв заявлен с партнёршей Гейниш на Гран-при в Канаде от Узбекистана

Бойфренд Медведевой с партнёршей заявлены на Гран-при в Канаде от Узбекистана
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Бывшие российские фигуристы Дмитрий Чигирёв и Екатерина Гейниш, выступающие в парном катании за Узбекистан, появились в списках участников второго этапа Гран-при ISU, который пройдёт в канадском Галифаксе с 25 по 27 октября.

В июне 2023-го стало известно, что Чигирёв встречается с Евгенией Медведевой. Двукратная чемпионка мира сама опубликовала романтичное видео с молодым человеком в соцсетях, раскрыв тем самым их отношения.

В прошлом сезоне Чигирёв и Гейниш выступали на российских турнирах, но не участвовали в российской серии Гран-при и не отбирались на чемпионат России. В мае появилась информация, что они планируют представлять на соревнованиях Узбекистан, и Федерация фигурного катания России (ФФККР) одобрила их переход.

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