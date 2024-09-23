Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Тарасова рассказала, что Загитова может быть старшим тренером в своей школе в Казани

Тарасова — о школе Загитовой: она может быть старшим тренером, должны быть занятия
Алина Загитова
Аудио-версия:
Комментарии

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова ответила, какую роль может выполнять Алина Загитова в своей будущей школе фигурного катания в Казани. Также специалист пояснила, готова ли сама помочь олимпийской чемпионке в её новой деятельности.

«Не могу сказать, кем ей лучше быть в своей школе. Я-то, кроме тренерской деятельности, никем больше не работала. Думаю, она может быть старшим тренером, у неё обязательно должны быть занятия. Чтобы молодые спортсмены могли заниматься бок о бок с таким мастером.

Готова ли помочь ей в школе? Для начала надо, чтобы она мне предложила. А так, у неё, полагаю, хватает людей, которых можно пригласить», – цитирует Тарасову «ВсеПроСпорт».

Ранее стало известно, по какому адресу в Казани планируется построить школу фигурного катания Загитовой.

Материалы по теме
Для строительства школы Загитовой снесут футбольный стадион в Казани
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android