В Минспорт Татарстана ответили, почему школе Загитовой отдали территорию стадиона «Водник»

В Министерстве спорта Татарстана объяснили, почему школу фигурного катания Алины Загитовой решили возвести на месте стадиона «Водник» в Казани. Участок находится на Портовой улице и занимает 15 290 квадратных метров.

«Школу планируют строить там с самого начала. Стадион заброшенный, там ничего нет, только поле с травой, никаких сооружений нет», – приводят слова пресс-службы министерства спорта Татарстана в «Р-Спорт».

Ранее заслуженный Татьяна Тарасова рассказала, какую роль может исполнять Загитова в своей будущей школе и согласна ли сама помочь олимпийской чемпионке в её новой сфере деятельности.