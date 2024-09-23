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Косторная рассказала, почему продолжает спортивную карьеру

Косторная призналась, почему продолжает спортивную карьеру
Алёна Косторная
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Фигуристка Алёна Косторная ответила, почему продолжает спортивную карьеру.

«Меня отдали родители, никогда меня сильно не спрашивали. Потом, когда пошли уже серьёзные соревнования, когда действительно нужно было решать — профессионально мы занимаемся или просто катаемся — меня спросили, и я сказала: «Почему бы и нет?» И продолжили мы заниматься. Когда совсем взрослая стала — лет в 16-17 — я действительно поняла, для чего мне это надо, почему и действительно ли это мой выбор.

Я не испытываю в жизни тех эмоций, которые испытываю, когда соревнуюсь, когда тренируюсь, когда работаю — это уже моя работа. Наверное, из-за нехватки этих эмоций я всё-таки захотела дальше продолжать. Потому что мне действительно это нравится, и классно, когда ты занимаешься тем, что тебе нравится», — сказала Косторная в шоу «Секреты гардероба».

Алёна Косторная — чемпионка Европы-2020 и победительница финала Гран-при -2019 в женском одиночном виде. В 2023 году спортсменка перешла в парное катание и образовала пару с Георгием Куницей.

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