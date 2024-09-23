Косторная призналась, почему продолжает спортивную карьеру

Фигуристка Алёна Косторная ответила, почему продолжает спортивную карьеру.

«Меня отдали родители, никогда меня сильно не спрашивали. Потом, когда пошли уже серьёзные соревнования, когда действительно нужно было решать — профессионально мы занимаемся или просто катаемся — меня спросили, и я сказала: «Почему бы и нет?» И продолжили мы заниматься. Когда совсем взрослая стала — лет в 16-17 — я действительно поняла, для чего мне это надо, почему и действительно ли это мой выбор.

Я не испытываю в жизни тех эмоций, которые испытываю, когда соревнуюсь, когда тренируюсь, когда работаю — это уже моя работа. Наверное, из-за нехватки этих эмоций я всё-таки захотела дальше продолжать. Потому что мне действительно это нравится, и классно, когда ты занимаешься тем, что тебе нравится», — сказала Косторная в шоу «Секреты гардероба».

Алёна Косторная — чемпионка Европы-2020 и победительница финала Гран-при -2019 в женском одиночном виде. В 2023 году спортсменка перешла в парное катание и образовала пару с Георгием Куницей.