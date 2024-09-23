Косторная: как только вылетел из обоймы — очень тяжело наверстать, начинается работа в шоу

Алёна Косторная высказалась о скоротечности соревновательной карьеры фигуристов.

«Естественно, соревновательная карьера фигуриста не такая долгая. Это не как в офис пришёл и работаешь там до пенсии. Нет, такого у нас нет. Пока ты можешь быть конкурентоспособным, ты это используешь. Как только всё, как только ты вылетел из обоймы — очень тяжело наверстать, и после этого начинается работа именно в шоу. Но это, как любят говорить, уже больше пенсия. Конечно, это очень ответственно, тоже очень сложно. Но это уже не соревнования, там чуть-чуть по-другому всё», — поделилась Косторная в шоу «Секреты гардероба».

Ранее Косторная объяснила, почему продолжает выступать на соревнованиях.