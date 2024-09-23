Загитова — о хейте из-за заявки на грант: как Ассоль, наивно полагаюсь на чудо

Олимпийская чемпионка Алина Загитова опубликовала в соцсетях пост, в котором ответила на критику из-за запроса 74,8 млн рублей гранта для проведения шоу «Алые паруса» в Санкт-Петербурге.

«Дорогие друзья, коллеги, а также хейтеры! Хочу прервать свое долгое молчание касаемо вымыслов и мнений в адрес меня и того, что я делаю.

В первую очередь хочу поблагодарить тех, кто поддерживает меня в моих начинаниях, желает удачи и верит в меня, я всё читаю и ценю каждое доброе слово в мой адрес. Искренне благодарю вас за поддержку.

Теперь – к делу… Нами был создан хороший и добрый проект «Хранители времени», в него не только я, но и большое количество людей вложили душу и время! Было очень неприятно читать гадости, предположения, пожелания «в провале» и при этом молчать, и не отвечать, но мы справились, и главная награда — глаза зрителей в зале, которые собрались со всех уголков планеты, и их благодарность после шоу.

Сейчас моя задача – справиться с очередной порцией хейта, которая появилась на фоне того, что я и команда решили подать проект на грант в Фонд культурных инициатив и отстоять наши труды с командой!

Я человек суеверный, именно поэтому заявку на грант я решила подавать только после того, когда мы реализуем проект «Хранители времени».

Ввиду того, что это первый наш опыт участия в конкурсе, мы не указали спонсорскую помощь, личные ресурсы как софинансирование и в следующий раз обязательно исправим этот недочёт в оформлении.

В целом я новичок в области продюсирования, но я стараюсь учиться у лучших, кого и привлекла в свою команду. Я не отрицаю того, что многого ещё не знаю, но верю, что всё придёт с опытом. Также хочу отметить, что в нашей стране широко транслируется тема молодёжи и её поддержки, что меня и вдохновляет придумывать новое и пробовать себя в разных отраслях, ведь Россия – страна возможностей, где приоритетно давать дорогу молодым!

Что касается проекта, то инициатива направлена лишь на то, чтобы подарить новые краски ежегодному фестивалю в преддверии юбилея А. Грина. Мне бы хотелось, чтобы весь Санкт-Петербург охватили «Алые паруса» в разных жанровых проявлениях. Главная задача, которую мы с командой преследуем – это приобщение молодого поколения, молодёжи к русской литературе, культуре и спорту. Также я хочу этим проектом подарить праздник не только выпускникам Санкт-Петербурга, но и школьникам Курска и Белгорода.

Я верю, что нам удастся реализовать проект, сделать его масштабным и добрым.

Все однажды с чего-то начинают свою карьеру, своё творчество, свой путь, полагаясь на себя, команду, случай и иногда даже на чудо…

Я сама, как и Ассоль, наивно полагаюсь на чудо, что мир станет добрее.

Желаю всем побольше мечтать и чтобы ваши желания обязательно исполнялись.

Всем мира и любви!

С уважением, ваша Алина Загитова».

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